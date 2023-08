Radiation de Sonko: Ngouda Mboup fait une précision de taille « Nul ne peut radier une personne dont… »

L’enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Mouhamadou Ngouda Mboup est formel : Nul ne peut radier une personne dont l’état de contumace est dépassé.

D’après l’enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Mouhamadou Ngouda Mboup, Ousmane Sonko, leader des patriotes, conserve l’intégralité de ses droits.« Ousmane Sonko sera candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, in sha Allah… Ousmane Sonko est persécuté, ses droits constitutionnels confisqués. Ousmane Sonko est un citoyen honorable, un patriote convaincu, il doit être libéré », déclare-t-il.Ousmane Sonko opposant à Macky Sall, incarcéré depuis le 31 juillet pour sept chefs d’accusation dont « appel à insurrection », a été radié des listes électorales et ne pourra donc plus prétendre à une candidature à la présidentielle du 25 février 2024.