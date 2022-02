«L’audition a duré une vingtaine de minutes. C’était une audition de première comparution. Parce que le député Biaye, malgré tout le débat autour de la problématique des passeports diplomatiques, vient d’être convoqué pour la première fois devant le Juge qui lui a notifié les charges qui lui sont reprochées. Notamment association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux dans des documents administratifs et trafic de migrants.

Il a contesté avec véhémence devant le Juge. Il lui a indiqué ne pouvoir même pas être impliqué, d’autant qu’aucune plainte, pour l’heure, dirigée contre sa personne directement, n’est dans le dossier. Il y a juste des documents prétendument lui appartenant, qui sont dans le dossier. Mais le juge a décidé de le placer sous mandat de dépôt.

Le combat pour nous, c’est de faire en sorte qu’il puisse être très rapidement entendu au fond. Parce que ce matin (Ndlr : il s’exprimait hier dans la soirée) il n’était pas possible de l’entendre effectivement sur les faits, c’est juste une notification des charges et il appartenait au juge de prendre une décision sur sa liberté et il a été placé sous mandat de dépôt.»