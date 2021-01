Qui est Diary Sow, meilleur élève du senegal mystérieusement disparu ?

Fille aînée d’une fratrie de six enfants, musulmane pratiquante, Diary Sow a passé son enfance au Sénégal, chez sa grand-mère dont les racines peules l’ont beaucoup inspirée. Passionnée par les sciences, la lecture, l’écriture ou encore la peinture, la jeune femme fait figure de «modèle» pour la jeunesse sénégalaise. Surtout depuis qu’elle a obtenu le titre de «meilleure élève du Sénégal», en 2018 et en 2019. «Elle passe tout son temps à faire des exercices et des devoirs. Elle est une grande fierté pour nous, elle est un enfant exemplaire», déclarait sa mère Binta, dans un reportage de 2019 diffusé à la télévision sénégalaise. Dans plusieurs entretiens en ligne, Diary Sow clame son «amour des études» et son «désir de réussir». «Lorsqu’on désire vraiment atteindre nos objectifs, il y a la possibilité», explique-t-elle d’une voix passionnée.

Ce parcours brillant, avec l’obtention de son bac scientifique mention «très bien» en 2019, l’a conduit jusqu’au prestigieux lycéen parisien Louis-le-Grand, où elle est actuellement en deuxième année de classe préparatoire physique-chimie. Chaque jour, la jeune femme avait l’habitude de faire le trajet entre sa résidence universitaire située boulevard Port-Royal – non loin du jardin du Luxembourg – et son lycée, à une quinzaine de minutes à pied. Dans son établissement, la jeune femme se fait discrète. Selon Le Point , Diary Sow déjeunait la plupart du temps seule à la cantine et ses camarades la décrivent comme «plutôt solitaire». «Elle était assez réservée, mais toujours très souriante», témoigne ainsi Thaïs, qui a partagé sa classe en première année.

L’étudiante, qui vise les grandes écoles d’ingénieurs, avait fait part de son désir de revenir au pays après ses études. «Mon ambition est de servir le Sénégal de toutes les manières possibles», expliquait-elle notamment dans un entretien pour l’association «Les Élites Sénégalaises», dont elle est la vice-présidente. «C’est une personne très ouverte, très disponible et qui partage ses idées. Elle aime beaucoup son pays. Elle disait souvent : ‘mon pays m’a tout donné’», explique au Figaro Mohamed Massal Gueye, le président de l’association.

«On a le cœur lourd»: au Sénégal, l’inquiétude de la famille de Diary Sow, étudiante disparue à Paris

«Les sentiments tus, les émotions terrées»

Très ouverte ? Assez réservée ? Qui est vraiment Diary Sow ? Forcément, au vu du contexte de sa disparition, son dernier roman «Sous le visage d’un ange», paru en janvier 2020, intrigue. Diary Sow y raconte l’histoire d’Allyn, une jeune femme d’à peu près son âge. «Allyn est très renfermée, très mystérieuse, peu bavarde. Il fallait que j’explique la douleur interne qu’elle cachait en elle, les sentiments tus, les émotions terrées. Allyn en avait un peu marre de sa vie, marre de ne jamais connaître l’amour, marre de ne jamais être l’objet de reconnaissance et de fierté», expliquait Diary Sow en août 2020 à propos de l’héroïne de son roman. «L’héroïne n’est pas ce qu’elle paraît être, elle n’est pas vraiment ce qu’elle donne à voir au monde», poursuivait la jeune femme. Un autoportrait ? «Dans les grandes lignes ce n’est pas ma vie du tout. C’est une histoire fictive et pas autobiographique mais des gens qui me connaissent peuvent reconnaître des fragments de ma vie», justifiait Diary Sow, dans une émission de radio, presque énigmatique.

Énigmatique, sa disparition l’est aussi. Dans un témoignage exclusif à France 24, une étudiante en histoire de l’art raconte avoir effectué un covoiturage avec Diary Sow le 2 janvier de Toulouse, où la jeune sénégalaise avait rendu visite à sa meilleure amie, jusqu’à Paris. La jeune femme, qui dit même avoir pris le métro avec elle, serait ainsi la dernière personne à avoir vu Diary Sow depuis sa disparition. Le consulat général du Sénégal à Paris indiquait lundi au Figaro que Diary Sow avait «badgé» dans sa résidence universitaire pour la dernière fois le lundi 4 janvier. Depuis, plus rien. Le jeudi 7 janvier, une enquête pour disparition inquiétante a été confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP). Selon le consulat général du Sénégal à Paris, les enquêteurs ne croient pas à la piste criminelle. Ils évoquent une «absence inquiétante», plutôt qu’une «disparition inquiétante». En attendant d’en savoir plus, les proches de Diary Sow retiennent leur souffle.