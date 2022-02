” Dégoûtant!!! Trop d’hypocrisie dans ce pays. Des artistes qui avaient même peur de galvaniser l’équipe au tout début de la compétition de peur des représailles des internautes s’accaparent aujourd’hui de la victoire finale. Personne d’entre eux n’a osé chanter mais pour fêter la victoire finale, ils sont au-devant de la scène. Si ce n’est pas le père c’est le fils. Tous des hypocrites eux comme les organisateurs. Ce lobby de cercle fermé va cesser. Et si je vous le dis, il faut me croire. Ce jour viendra et j’en fais mon propre combat ” a-t-elle martelé sur sa page Facebook, ce qui a suscité par ailleurs beaucoup de réactions.