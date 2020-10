Québec : « Liberté académique »

«Le petit nègre t`emmerde» ! aurait dit Aimé Césaire à Paris à un passant en voiture qui n`avait pas trouvé mieux que de lui dire « Hé, petit nègre ! » (Vous avez dit «Nègre» ?, Maka Kotto). Cette réponse d`Aimé Césaire est sans doute à l`image de la colère qu`il a ressentie, lui « le petit fils d`un déporté par la force vers les Antilles »

Ce mot « nègre» (je vous emmerde utilisateurs blessants), beaucoup de blancs savent que les noir(e)s ne l`aiment l`entendre comme ça venant d`eux. La réponse (contre les utilisateurs blessants de ce mot en «N ») des noirs et des peuples arrachés de force de leur terre mère (l`Afrique noire) pour les amener (les vendre) de force en Amérique et ailleurs n`est rien d`autre que le reflet d`une très violente histoire chargée de mépris, d`humiliations, de génocides, de crimes contre l`humanité, et de viols de femmes noires par des blancs qui se sont tout permis (esclavage, traite négrière, colonisation, né-colonisation, racisme, violence systémique, etc).

Nombreux sont les blancs qui utilisent ce mot en «N» avec, comme seule connaissance du mot, le fait qu`il est blessant et détesté par l`interlocuteur noir en face. Dans une université canadienne basée dans une province autre que celle du Québec, une

«Phd dans son domaine», l`a utilisé. Un autre enseignant blanc du Québec l`a par la suite aussi prononcé (en pleine controverse) à Montréal-Nord face à ses élèves d`une école secondaire. Dans quel but en réalité sur ces jeunes élèves du secondaire ? Ces élèves n`ont-ils pas plus besoin qu`on les enseigne l`histoire des noirs et des autochtones ?

Des chroniqueurs orientés contre la question du racisme et de la violence systémique au

Québec parlent d`«utilisation du mot en N» dans un contexte académique au moment même où il est rarement, voir pas du tout, fait mention de la version de l`étudiante.

Il faudrait faire attention aux projets et agendas occultes contre des minorités racisées et des religieuses. Il faudrait aussi ne pas mélanger « milieu académique » et « contexte académique ». Qui ? Quoi ? À qui? Pour qui? À quoi ? Pourquoi ? Comment ? Que savez sur l`histoire des noirs et des autochtones ? Qu`avez-vous su à l`école sur l`histoire des autochtones et des noirs? C’est pendant que beaucoup de monde se posait ces questions qu`un certain milieu universitaire de la « liberté académique blessante » nous parle de « liberté académique». Mais, laquelle finalement ? Puisse que c`est ce même milieu universitaire de la « liberté académique blessante» que le système a utilisé pendant des années pour mener une cabale et une violence systémique pas possible contre un étudiant étranger noir et minorité racisée.

Le milieu universitaire de la « «liberté académique à deux faces » ne nous démentira pas.

La police « anti-noirs, anti-arabes, anti-autochtones » des blancs comme du lait ne nous

démentira pas non plus. Qu`en est-il du droit le plus banal de poser des questions dans tous les cours sans représailles lors des évaluations? En attendant que cette personne ciblée devienne un non-noir et un francophone blanc comme du lait pour émouvoir le «Premier Ministre des francophones blancs » et sa Vice-Première Ministre ; mais surtout que justice soit rendue tout simplement pour les crimes et délits subis sans chercher à tirer des blancs d`affaire, nous vous disons que la «liberté académique blessante» sonne pour nous comme un droit à l`injustice, au racisme systémique, à la violence systémique sur des minorités racisées et des étudiants étrangers pas chez eux.

À suivre…

Libasse COLY,

Ancien candidat au Phd en Statistique, Montréal, Québec, Canada.