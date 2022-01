Néanmoins, rien n’est moins sûr sur le planning de la délégation sénégalaise, si certaines informations font état d’un déplacement total de toute la logistique en direction de la ville de Yaoundé. D’autres échos laissent croire que les Lions pourraient bel et bien rester à l’hôtel Tagidor de Bangou (Bafoussam) et se rendre à Yaoundé la veille du match par voie aérienne. Des hypothèses qui n’ont pas encore été confirmées ni infirmées par la fédération sénégalaise de football qui devrait trancher dans les prochaines heures…

Au moins deux matches de CAN seront déplacés (un quart de finale et une demi-finale) du stade Japoma de Douala, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Ce, en raison d’une pelouse en très mauvais état. Cela en plus de la décision de la CAF de faire jouer le match de quart de finale prévu au stade Olembé de Douala, au niveau de Ahmadou Ahidjo.

Une décision motivée par le drame survenu le lundi 24 janvier lors du match Cameroun vs Comores où 08 supporters sont morts suite à une bousculade au stade d’Olembé. Ledit stade est pour l’heure provisoirement fermé en attendant le rapport d’enquête. “Il faut mettre en place une commission pour enquêter immédiatement sur ce qui s’est passé et pour savoir qui était censé faire quoi et qui ne l’a pas fait… Et nous voulons leur rapport d’ici à vendredi”, avait exigé Patrice Motsepe, le président de la CAF mardi dernier en conférence de presse.

Le Sénégal affrontera la Guinée équatoriale le dimanche 30 janvier à 19h00 pour le compte d’un des matches de quart de finale de la CAN.