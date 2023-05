Docteur Abdoul Aziz Kassé, spécialiste du cancer: “Thiouraye est cancérogène”

L’encens couramment appelé “Thiouraye” au Sénégal a des conséquences sanitaires, selon le professeur Abdoul Aziz Kassé, spécialiste du cancer et président de l’association “Prévenir”.

“Rien que le charbon de bois, sans rien dessus, est un cancérigène. Il produit de la fumée dans laquelle il y a une phase gazeuse et une phase particulière”, explique le Dr Kassé. Celui-ci d’ajouter: “si, en plus, on y met de l’encens et des hydrocarbures aromatiques polycycliques en y ajoutant du parfum gras et des fleurs odorantes, les conséquences sont beaucoup plus visibles. Ces produits de combustion favorisent la production de goudron et il y a environ 60 produits qui causent le cancer.»

Le professeur Kassé a mené une étude auprès de deux de ses anciens collaborateurs qui a prouvé que l’encens est une substance cancérigène. « Je n’ai pas été le seul à le dire, c’était repris par le Centre international de recherche sur le cancer montrant que toutes les fumées domestiques étaient des cancérigènes » dit-il. Pour lui, ça commence dès l’enfance. “L’enfant est donc exposé à l’encens très jeune. A l’adolescence, les filles embellissent leur espace, mettent de l’encens. Par temps froid, il ramène chaleur et parfum. Mon propre père est mort du cancer parce que beaucoup pensent qu’il est recommandé de faire câblage avec de l’encens autour. Il n’a jamais bu d’alcool ou fumé, mais l’encens était toujours dans sa région», explique le Dr Kassé