Un prometteur de portefeuille magique condamné à six mois,

Pour sortir de la misère, Nika N. et Modou D. se sont lancés dans une entreprise de recherche de l’argent facile.

Ils ont sollicité les services du charlatan Alla S. qui leur avait promis un portefeuille magique qui peut offrir jusqu’à 500.000 francs par jour. Pour la confection du portemonnaie, Alla a demandé divers montants à ses victimes qui ont fini par déposer une plainte pour escroquerie.

D’aprés Rewmi, dans leur déposition à la police, les plaignants ont déclaré que le mis en cause leur avait fait croire qu’il avait acheté une villa à Touba grâce à son portefeuille. Arrêté, Alla S., 22 ans, a été envoyé en prison ce lundi 22 mai 2023. Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar hier, le prévenu a déclaré qu’il était un simple intermédiaire. C’est un marabout établi en Guinée-Bissau qui avait promis des portefeuilles aux parties civiles. « Je ne me suis jamais fait passer pour un marabout. J’ai envoyé le montant de 1.250.000 francs à un marabout qui se trouve en Guinée-Bissau. J’ai effectué toutes les transactions via Orange money.