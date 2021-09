PSG-Manchester City : Le missile de Gana Gueye enregistré à 100Km/H

Il n’a pas esquissé le moindre mouvement. Et personne ne le lui a reproché. Cloué sur sa ligne, Ederson a regardé la frappe d’Idrissa Gueye se loger sous sa barre lors de PSG-Manchester City, mardi en Ligue des champions (2-0). Le milieu de terrain sénégalais a ouvert le score dès la 8e minute d’un missile à bout portant. Après avoir récupéré le ballon dans la surface, avec un peu de réussite, “Gana” a déclenché un tir dévastateur, qui a fait hurler de plaisir le Parc des Princes. Selon Canal+, son coup de canon a été enregistré à 100km/h.

“Le plus important, c’était de rester solide, a réagi le héros de la rencontre sur RMC Sport. On savait que cela n’allait pas être un match facile et on a su bien défendre, jouer en contre-attaque et parfois garder le ballon pour avoir des opportunités de marquer (…) On a subi mais ce n’était pas très compliqué de défendre parce qu’il n’y avait pas beaucoup de rythme en face. Ils ont essayé de passer de gauche à droite mais on était en place et c’était simple pour nous de défendre. Il faut rester concentré sur le prochain match”.