PSG : le retour de Neymar divise

Alors que les supporters semblent très divisés à son sujet, Neymar ne doit pas s’attendre au grand pardon du Parc, samedi (17h30).

Samedi à l’heure du goûter (17h30), on saura enfin si Neymar, au moment de partir à l’échauffement, va prendre la marée de la part d’un Parc des Princes qui, sur la question du retour du Brésilien, n’a jamais été autant divisé. Plus d’un mois après les banderoles hostiles et les chants insultants du Collectif Ultras Paris (CUP) contre Nîmes, le 11 août (3-0) (*), la tendance n’est pas à la réconciliation contre Strasbourg, mais l’idée n’est pas non plus d’en remettre une couche, pas dans les mêmes proportions en tout cas. Un membre de la tribune Auteuil parle ainsi de « plusieurs courants chez les Ultras : certains, rancuniers, comme moi, ne peuvent plus le voir en peinture ; et d’autres, qui pensent que c’est leur meilleur joueur, estiment que tout ça n’est pas très grave ».

L’Equipe