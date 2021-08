PSG : Le cout du maillot de Messi s’élève entre 115 et 165 euros (108 000 F CFA)

Lionel Messi a été présenté ce mercredi au Parc des Princes, pour conclure une folle séquence qui a fait basculer dans l’allégresse les supporters de son nouveau club, le Paris SG: ils espèrent que l’Argentin les aidera à atteindre leur Graal, la Ligue des Champions.

Pour eux aussi, c’est le jour J ! Dès l’aube, des centaines de fans se sont rués vers les boutiques parisiennes du club, en quête d’un maillot à l’effigie de leur nouvelle idole, qui portera le N.30. Pour l’anecdote, selon notre journaliste Nicolas Lowyck, envoyé sur place, le prix du maillot est de 115 euros pour la version « normale » et de 165 euros pour la version « pro ».

« La Puce » avait déjà fait saliver ses nouveaux supporters, mardi après-midi, en arborant un tee-shirt « Ici, c’est Paris » pour les saluer tel un monarque bienveillant à l’aéroport du Bourget, puis aux alentours du Parc des Princes, puis enfin au balcon de son hôtel des beaux quartiers parisiens.

La « Messimania » ne fait que commencer. Le détenteur de six Ballons d’or, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, va donner ses premières impressions dans la matinée, lors d’une conférence de presse en Mondovision, dans l’auditorium du Parc des Princes.

« Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le club et pour les fans », a-t-il déjà annoncé, dans le communiqué du PSG.