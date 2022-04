Propos méprisants de TAS sur 7TV : Guy Marius répond par la classe

Dans l’émission Ramadan Show de la 7TV de mercredi soir, le leader du parti de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall a montré du mépris à l’égard de l’activiste Guy Marius Sagna dont il dénonçait le recrutement à la ville de Dakar par le nouveau maire Barthélémy Dias. TAS n’a même pas daigné citer nommément Guy Marius Sagna, il a utilisé l’insultant terme de “machin” pour l’indexer (voir la vidéo d’en haut). Ce qui se passe dans ce pays est très grave. Le débat qui a lieu à la mairie de Dakar avec le Capitaine Touré et le machin qu’on recrute, c’est très grave”, s’est-il offusqué.

Ce jeudi, alors que plusieurs internautes (en majorité affiliés à Pastef) ont dénoncé avec virulence les propos de TAS, le principal concerné, Guy Marius Sagna, a choisi d’appeler les uns et les autres à ne point insulter l’ancien ministre de Macky Sall. Dans un texte publié sur sa page Facebook, le nouveau conseiller technique du Barthélémy Dias écrit: “J’appelle les gens à ne pas critiquer ni insulter monsieur Thierno Alassane Sall pour ses propos d’hier.

Monsieur Thierno Alassane Sall, président du parti République des valeurs – que je cite, car je n’éprouve aucun mépris ni condescendance ni haine à prononcer son nom – et que je ne vais pas traiter de machin n’a pas commencé à parler de moi hier”.

Mieux, Guy Marius Sagna dit préférer retenir de TAS, “qu’il a refusé de signer contre le Sénégal et pour la France”. Non sans lancer une petite pique à son détracteur: “Je ne me pose jamais la question de savoir pourquoi de Dakar à Richard-Toll, de Thiès à Kaolack, de Louga à Ziguinchor les populations interpellent plus le FRAPP dans leurs luttes que monsieur Thierno Alassane Sall.

Je ne critique jamais le fait que le FRAPP et moi ne rencontrons jamais – ou presque – monsieur Thierno Alassane Sall dans les luttes des populations”.

Plus loin dans son texte, Guy Marius Sagna accepte d’être le “machin” des Sénégalais victimes d’injustice et d’abus. “En vérité je vous le dis, je suis un machin : des victimes d’accaparement de terres et de forages; des travailleurs victimes d’arriérés de salaire, de licenciement arbitraire, de non respect de leurs droits; des bacheliers non orientés et des étudiants empêchés de faire leur Master et des milliers de chômeurs. J’ai décidé de continuer à être le machin des populations dans la rue avec elles. J’ai décidé en plus – avec leur permission – d’être le machin des populations à l’assemblée nationale du Sénégal”, écrit-il.

Avant d’ajouter: “Ni Thierno Alassane Sall, Ni Abdourahmane Diouf, Ni Hamidou Dème, ni Cheikh Omar Sy ni Thierno Bocoum – auxquels je souhaite bonne chance pour les prochaines élections législatives – ne sont nos adversaires.

La perspective que le peuple sénégalais fasse de moi un député est une idée insupportable à Macky Sall et à l’APR. Mais pas qu’à eux.

Je le rappelle, je ne suis pour l’instant que candidat à la candidature de Yewwi Askan Wi. Ma priorité n’est pas d’être député mais de contribuer à transformer cette assemblée nationale qui n’est ni nationale, ni démocratique ni populaire. Et cela passe par bâtir une majorité parlementaire de Yewwi Askan Wi le 31 juillet prochain.