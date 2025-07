Propos incendiaires contre TFM : un militant de Pastef menace de passer à l’acte

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, Ibrahima Gueye, “Nay Lér” et militant du parti Pastef, a tenu des propos virulents à l’encontre du Groupe Futurs Médias (GFM).

S’exprimant avec colère, il a lancé des menaces, allant jusqu’à évoquer un possible incendie de la Télévision Futurs Médias (TFM). « Plus de 80 personnes ont été tuées sans que la justice ne fasse son travail. Nous réclamons justice. Youssou Ndour et son groupe doivent comprendre que si rien n’est fait, nous passerons à l’action. La TFM sera attaquée et incendiée », a-t-il menacé.