Propagation du coronavirus : « La croyance en un Dieu ne doit pas nous empêcher de faire attention » (ministre)

Le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les Institutions, Samba Sy est en alerte. « La croyance en un Dieu ne doit pas nous empêcher de faire attention », a-t-il déclaré, ce jeudi, lors de la session de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le Coronavirus en milieu de travail. Ceci, en collaboration avec les experts de l’Institut Pasteur de Dakar et le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Il a indiqué que le « temps d’épreuve que nous vivons nous impose une réaction adaptée, c’est-à-dire être conscient des dangers sans céder à la peur qui désarme, avoir une démarche de prévention dans nos lieux de travail, dans tous les espaces publics y compris les moyens de transport ».

Le ministre Samba Sy d’ajouter : « Il faut éviter la stigmatisation, ne perdre ni civilité ni humanité. Continuez de vivre, c’est-à-dire de rire, de prier, de travailler en étant convaincus que de cette pandémie comme d’autres épreuves avant elle, on finira bien par en parler au passé ». Egalement, il a demandé aux Sénégalais d’être attentifs à ce que disent les sachants et suivre rigoureusement leurs indications.

Lors de cette rencontre le ministre du Travail et les spécialistes de la santé se sont penchés sur comment aider les travailleurs et les employeurs à prévenir la propagation du virus en milieu de travail.