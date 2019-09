Promesses non tenues : Un allié de Macky balance une lettre au Palais…

Un allié de Macky Sall vient de balancer une lettre au Palais pour lui rappeler ses promesses. Dans cette lettre, cet ancien responsable de l’opposition, qui a rallié Benno Book Yaakaar un an avant la présidentielle demande à Macky Sall de respecter sa parole.

Alliance des forces pour le changement

Ziguinchor quartier escale

Lettre ouverte à Monsieur Le Président de la République

Objet: Rappel

Monsieur Le Président de la République,



Je voudrais d’emblée présenter mes condoléances les plus attristées suites aux différentes tragédies que notre jeune nation a eu à vivre au nom de notre Alliance et en mon nom. Qu’Allah SWT leur ouvre les portes du plus haut des paradis, firdaws.

Je voudrais également excellence Monsieur Le Président de la République vous rappeler les conclusions de nos rencontres pré campagne Presidentielle 2019.

Nous, les forces qui vous ont soutenues pour votre réélection dès le premier tour partout en Casamance,dans les autres régions du pays et dans la diaspora.



Du parrainage à votre réélection, nous avons tout donné, tout….

Hélas Monsieur Le Président de la République les intermédiaires sont en train de remettre en cause votre parole.

Ces derniers ne souhaitent meme pas une rencontre entre notre cadre né des frustrations et trahisons et vous car ils seront tous démasqués. C’est pourquoi Monsieur Le Président de la République nous voudrions si votre agenda le permet une séance de travail.

Recevez Monsieur Le Président de la République l’assurance de nos sentiments républicains.

Pour l’Alliance

Le Coordonnateur