Programme d’ingénierie sociale : Abdourahmane Doura BALDE gâte les retraités de la LONASE et annonce trois mesures phares pour ses agents

Le nouveau Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) poursuit ses actions sociales au profit des travailleurs de l’entreprise. Après avoir célébré le départ à la retraite de certains des agents, Abdourahmane Baldé a procédé à la remise de chèques aux bénéficiaires de la première phase du programme d’ingénierie sociale, initié au profit des vendeurs de la Lonase. La cérémonie officielle s’est tenue ce mercredi 20 décembre 2023, à Dakar.

240 vendeurs honorés pour leur contribution exceptionnelle à l’essor du réseau commercial de la Lonase

Il s’agit ici de rendre un hommage mérité et d’accompagner la force de vente frappée par la limite d’âge de cessation de production commerciale. Au nombre de 240 répartis dans les 14 régions du pays, et composés notamment de femmes, ces vendeurs ont fortement contribué à asseoir les fondements solides de la performance de la Lonase. En effet, ils ont été honorés par le Directeur général pour leurs années de dévouement et de service rendus à l’entreprise. Ainsi, chacun d’eux a reçu un chèque et un diplôme de reconnaissance en guise de sa « contribution exceptionnelle » à l’essor du réseau commercial de la Lonase.

Des hommes et femmes qui ont façonné la Lonase, par leur détermination et engagement pendant des décennies

« Aujourd’hui, nous sommes réunis pour célébrer des carrières exceptionnelles au sein de l’entreprise ou de l’institution Lonase. Des carrières qui ont été façonnés par la détermination et l’engagement de femmes et d’hommes et nos vendeurs qui, après de nombreuses années, entament une nouvelle étape, celle d’intégrer le programme d’ingénierie sociale que la Lonase a conçue pour leur accompagnement à la retraite », a laissé entendre le Dg de la Lonase.

Il ajoute : « Mesdames et Messieurs, le temps est venu de reconnaître et de célébrer non seulement les succès professionnels mais aussi l’impact personnel que nos vaillants collaborateurs commissionnaires ont eu sur les performances de la Loterie nationale sénégalaise. Leur passion, leur énergie et leur dévouement ont été les piliers de notre succès. En tant que Directeur général, je suis profondément reconnaissant envers chacun d’entre eux pour leur contribution inestimable. Leurs compétences, leurs expertises et surtout leur persévérance ont été un modèle pour tous les travailleurs de la Lonase qui sont parmi nous ».

Selon lui, ces bénéficiaires d’ingénierie sociale ont été les relais de la stratégie commerciale et les ambassadeurs ceux autour desquels se sont battues l’image et la crédibilité de la Lonase.

Pour Abdourahmane Baldé, la Lonase, à travers cette fête, honore l’empreinte indélébile de ces hommes et femmes au sein de l’entreprise. « Votre retrait du réseau commercial marque certes la fin d’une époque mais aussi le début d’une nouvelle phase dans nos vies. Une phase où vous pourrez profiter d’un repos bien mérité, passer plus de temps avec vos proches et votre famille, explorer de nouveaux horizons professionnels et surtout contempler davantage les merveilles que la vie nous a offertes. Aujourd’hui, nous honorons votre empreinte indélébile au sein de notre entreprise. Votre contribution restera gravée dans nos mémoires et continuera d’inspirer nos futurs générations et collaborateurs », a d’emblée souligné M. Baldé, tout en précisant aux bénéficiaires qu’il ne s’agit pas d’un retrait mais d’un rajeunissement d’un commun accord entre la Lonase et sa force de vente.

Trois mesures phares prises pour satisfaire les préoccupations des travailleurs

Le Dg de la Lonase a, par ailleurs, fait part de sa décision de satisfaire un certain nombre de préoccupations qui ont été portées à son attention dès son arrivée à la tête de l’entreprise. A ce titre, Abdourahmane Baldé a décidé, en plus de la mesure forte qu’il avait prise en octobre et qui consistait à régulariser des contractuels, d’élargir la prise en charge médicale aux enfants du personnel de la Lonase jusqu’à 25 ans, s’ils sont encore à l’école. Il a également décidé d’élargir la prise en charge médicale aux prestataires et à leur famille afin que leur prise en charge soit complète.

Par rapport à l’ingénierie sociale, le patron de la Loterie nationale sénégalaise a annoncé que ce soit pour les prestataires que pour les vendeurs, la direction générale est en train de réfléchir à comment les accompagner pour l’obtention d’un toit.

« Nous appréhendons et comprenons parfaitement l’instance de votre quête de réhabilitation de l’homme dans l’entreprise »

Le président du Collectif des vendeurs de la Lonase (CODEVEL), venu prendre part à la rencontre, s’est réjoui de l’initiative. Selon Pape Amadou Niang, ces récipiendaires ont grandement contribué à la création de richesses dans l’économie nationale. « Nous le savons tous, aujourd’hui la Lonase est une entreprise nationale citoyenne de référence. Elle est socialement ancrée au cœur de tous les foyers sénégalais. Cela signifie, entre autres, que toutes les actions qu’elle mène doivent porter le sceau de l’humain. C’est pourquoi, nous appréhendons et comprenons parfaitement Monsieur le Directeur général l’instance de votre quête de réhabilitation de l’homme dans l’entreprise », a souligné le président du CODEVEL, ajoutant que la rencontre d’aujourd’hui doit être une occasion pour la force de vente de « se réinventer » aussi bien pour ceux qui vont partir que les jeunes qui vont prendre la relève.