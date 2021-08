Un prof de maths tue et mange un homme de 44 ans après une rencontre en ligne

Stefan R. 43 ans, a comparu mardi devant la Cour d’Assises de Berlin, en Allemagne, pour le meurtre abominable de Stefan T. (photo droite). Cet employé du bâtiment de 44 ans, avait disparu début septembre 2020 en Allemagne après avoir quitté son appartement. Un appel à témoins avait été lancé. En vain.

Ses restes humains avaient été retrouvés le 8 novembre dans un parc de Pankow, au nord-est de Berlin, par des promeneurs. Selon les analyses effectuées sur les ossements retrouvés sans aucune chair, le quadragénaire a été victime de cannibalisme.

C’est en analysant le téléphone de la victime que les enquêteurs étaient parvenus à identifier un chauffeur de taxi qui l’avait conduit au domicile de l’accusé. La police avait alors retrouvé des traces de sang, d’autres parties du corps et plusieurs outils, notamment une scie à os, dans l’appartement de Stefan R.

L’enquête avait révélé que ce professeur de mathématiques et de sciences physiques avait effectué des recherches en ligne sur le cannibalisme. Les enquêteurs ont saisi des messages sur un forum internet prouvant que les deux hommes s’étaient fixés un rendez-vous.

L’audience a été reportée à la semaine prochaine sur demande de la défense, qui a reproché au parquet de ne pas avoir présenté l’ensemble du dossier à charge au tribunal. Cela rappelle 2 affaires terrifiantes en Allemagne. Detlev Günzel, un ancien commissaire de police, avait tué et dépecé, un homme rencontré sur un site internet de fétichistes de cannibalisme.

Et Armin Meiwes, surnommé «le cannibale de Rotenbourg», condamné à la perpétuité en 2006 pour avoir tué et mangé un homme rencontré sur le web, après avoir eu des relations sexuelles avec lui et l’avoir castré. Dans les deux cas, la victime était consentante.