Face à d’énormes difficultés, les étudiants orientés dans le privé ont crié leur ras- le -bol. Ces étudiants sont dans l’impossibilité de percevoir leurs bourses mais aussi et surtout de recevoir leur diplôme à l’issue de leurs études.

Au-delà de cette dette, le gouvernement doit augmenter le cursus universitaire jusqu’au Master 2 et prendre en charge les lenteurs et l’omission des bourses et aides sociales pour le cas de centaines d’universités publiques.