Production cinématographique :un film sur les gilets bleu finit au tribunal de Dakar

Amary Tacko Ndiaye alias Papi Lo né en 1992 et domicilié à Pikine a été attrait ce 21 février devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour atteinte à l’intimité de la vie privée de la plaignante, Sophie Marguerite Marie Le Hire, une ressortissante française vivant au Sénégal.

Les faits remontent au début de l’année 2022. En effet, les deux (2) parties à ce procès se sont connus depuis 2019 et étaient liées par un contrat de prestation pour la réalisation d’un film. Après production, le prévenu Papi Lo s’est senti lésé par la productrice qu’elle va attaquer à travers les réseaux sociaux notamment sur Facebook et WhatsApp pour dénigrer celle-ci et la qualifier de voleuse.

Dès l’entame de l’audience, la défense a soulevé des irrégularités sur le dossier. Elle a aussitôt interpellé la cour sur la nullité du procès verbal d’enquête car explique le conseil, le prévenu a été auditionné sans au préalable avoir été informé de son droit d’être assisté par un avocat. De son côté, le maître des poursuites a cru que rien ne pouvait empêcher la tenue du procès car l’audition du sieur Papi Lo devant les enquêteurs a respecté toutes les formes de base. Le tribunal retiendra finalement l’affaire avant de lancer les débats d’audience.

Interpellé devant la barre des flagrants délits, Amary alias Papi Lo qui se présente comme un artiste comédien et danseur, explique le fond du problème.

« Sophie nous a fait tourner un film sans nous payer. J’ai bien dit dans mes commentaires sur les réseaux que c’est une voleuse et qu’elle exploite les jeunes artistes », a-t-il déclaré au juge avant de poursuivre. « C’est à travers une exposition qu’elle avait organisée qu’on s’est connu et qu’elle s’est intéressé à mon profil pour son film. Depuis 2019, elle ne respecte pas ses engagements et elle continuait à nous taguer sur ses vidéos et ses publications. Je lui ai, solennellement, demandé de ne plus exploiter mon image dans son projet », a dit le mis en cause.

Pour sa part, la plaignante s’est focalisée sur le contrat de prestation pour justifier l’exploitation du film qui, dans le fond, évoque la thématique des gilets jaunes.