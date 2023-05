Le procureur exige une année en prison pour Sonko

Le procès pour diffamation de l’adversaire sénégalais Ousmane Sonko, qui aurait hypothéqué sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, a commencé lundi en l’absence de l’accusé.

Au cours de son acte d’accusation, le procureur général Bakhoum a demandé deux années de prison, y compris une ferme contre Sonko. Il a également appelé à l’émission d’un mandat d’arrêt contre l’accusé.

Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards à Ousmane Sonko pour des dommages et intérêts.

M. Sonko a d’abord été condamné en mars à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 200 millions de francs CFA. de dommages et intérêts. Son admissibilité à l’élection présidentielle de 2024 pourrait être remise en question par une déclaration de culpabilité plus sévère en deuxième instance.