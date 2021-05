Le procès du journaliste Pape Ndiaye doit s’ouvrir aujourd’hui. Mais c’est un réquisitoire sans complaisance qui a été fait contre le chroniqueur judiciaire de Walf dans la conclusion de l’enquête préliminaire contre le susnommé visé pour présumés escroquerie et actes de nature à jeter le discrédit sur les magistrats.

Selon ‘’SourceA’’ qui cite le commissaire Bara Sangaré, «les faits sont particulièrement graves, pour que le concerné ‘’soit durement sanctionné». L’enquête diligentée dans cette affaire, note le chef de la Sûreté urbaine, «a permis de découvrir plusieurs facettes de l’animateur de l’émission ‘’Balance’’ pour escroquer d’honnêtes citoyens et jeter le discrédit sur l’Institution judiciaire et sur les magistrats».

Le chef de la Sûreté urbaine, qui a transmis l’enquête préliminaire au Parquet, informe le journal, a tenu à dénoncer le comportement de notre confrère. D’après lui, «procédant de cette manière, Pape Khone Ndiaye fait croire à ses victimes que les magistrats aussi bien juges et procureurs sont des corrompus.»

Ainsi, en conclut Bara Sangaré, «le sieur Ndiaye a jeté le discrédit sur les magistrats dont leur sens élevé de responsabilité, leur intégrité, leur sens de l’honneur ne sont plus à démontrer. C’est pourquoi toutes les mesures doivent être prises, pour que le sieur Ndiaye soit sanctionné à la hauteur de la gravité des faits, car ses actes et manœuvres constituent des précédents dangereux pour l’honneur et l’intégrité des magistrats.»