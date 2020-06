Procès Lamine Diack : Ce que risquent Massata et habib Cissé

Le procureur n’a pas eu la main lourde uniquement avec Lamine Diack. Son fils Pape Massata et son ex-homme de confiance Habib Cissé aussi risquent gros. En effet, le procureur a requis la peine et l’amende maximales, contre de Papa Massata Diack, à savoir 5 ans de prison ferme et 500.000 euros. Il a également requis un mandat d’arrêt et l’interdiction d’exercer toute activité sportive.

De même, le parquet national français a demandé 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis contre Habib Cissé. Ils sont tous poursuivis dans une affaire de corruption liée au dopage des athlètes russes.