Procès Dieynaba et Dr. Mbacké : L’Appel qui Divise la Nation

Ce lundi 3 mars, Dieynaba Ndiaye et son ex-mari, Dr. Alioune Badara Mbacké, se retrouvent devant la Cour d’Appel de Dakar pour le règlement de leur conflit. Après avoir purgé respectivement trois mois de prison pour Dieynaba Ndiaye et 45 jours pour Dr. Mbacké, tous deux bénéficient d’une liberté provisoire.

Dieynaba Ndiaye a été au centre d’une large mobilisation nationale. Victime de violences conjugales, selon ses témoignages, elle avait été condamnée en première instance à trois mois de prison ferme pour « collecte illicite de données à caractère personnel », à la suite d’une plainte déposée par son ex-mari Alioune Badara Mbacké. Cette décision avait suscité l’indignation de l’opinion publique, des organisations féministes et de nombreux citoyens, qui dénonçaient une double peine infligée à une victime de violences.

Mariée en février 2024 à Alioune Badara Mbacké, médecin-chef du district sanitaire de Matam, Dieynaba Ndiaye avait rapidement rapporté des violences physiques et psychologiques. En mars, une dispute éclate après qu’elle découvre des messages compromettants sur le téléphone de son mari, ce qui entraîne de graves blessures et une incapacité temporaire de travail de 10 jours.

Paradoxalement, bien qu’elle ait déposé plainte pour violences conjugales, elle se voit accusée de violation de la vie privée et condamnée à une peine de prison.

Quant à son mari, jugé le 23 octobre 2024, il a été condamné à 45 jours de prison ferme, une peine jugée insuffisante par de nombreux observateurs.

Dieynaba Ndiaye a été condamnée à trois ans de prison ferme pour avoir diffusé des vidéos intimes de son ex-mari, en plus d’une amende de 4 millions de FCFA en dommages et intérêts. Dr. Mbacké, accusé de violences physiques avec certificat médical à l’appui, a été arrêté avec son chauffeur et son vigile, suspectés de complicité dans des actes de séquestration et d’agression.