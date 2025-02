Procès des "boulettes pour fesses" : Le verdict du procès de Alima Suppo et Cie attendu le...

Dans le procès dit des “boulettes pour fesses”, Alima Fall et ses coprévenus seront fixés sur leur sort, le vendredi 7 février prochain, date du délibéré par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.

Les avocats de la défense ont pris le contrepied du procureur de la République. Ils estiment que les peines demandées par le ministère public sont sévères. Pour le compte d’Alima Sow, Me Tidiane Diallo a plaidé la relaxe pure et simple. Selon lui, Mme Sow est employée par la dame Alima Fall qui pratique ces activités depuis deux ans. Alors que sa cliente n’a passé que deux mois à la boutique, pour un salaire de 80 000 F CFA.

Pour Me Diallo, un simple préposé ne peut être coupable des agissements de son employeur. Maitre Diack Ba, pour Haoussou Ndiaye, soutient que cette dernière n’a aucun lien avec Alima Suppo. Elle ne commercialise pas des produits illicites. Pour Me Ba, le délit d’association de malfaiteurs n’est pas établi. Mieux, dit-il, la preuve n’a pas été rapportée. Avant de solliciter aussi la relaxe pure et simple.