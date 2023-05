Première instance : Adji Sarr devant le Tribunal, Me El Hadji Diouf tance Sonko...

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar évoque ce mardi 16 mai le dossier de viol présumé entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. L’ancienne masseuse est arrivée à la cour vers 21h05 en compagnie de l’un de ses avocats Me Elhadj Diouf.

Adji Sarr vient d’être admis dans la chambre. Vêtue d’un costume traditionnel de couleur claire aux motifs vert menthe, elle est assise derrière le banc des avocats.

Quelques minutes plus tard, son avocat, Me El Hadji Diouf, a ouvert quelques piquets à Ousmane Sonko. « Nous, on n’a pas fui. Nous avons répondu à l’appel de la belle juge. Adji Sarr est prête », a-t-il laissé entendre.

D’après lui, le moral du plaignant va bien.

Pour rappel, le procès a finalement été reporté au mardi 23 mai à l’occasion d’une audition spéciale.