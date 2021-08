Prison de Reubeuss : 50 détenus en grève de la faim illimitée

Une cinquantaine de prisonniers de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss a entamé, ce matin, une grève de la faim illimitée, selon le Frapp et les familles de détenus, à travers un communiqué reçu ce lundi 2 août. Les grévistes demandent l’arrêt des longues détentions préventives, la baisse des prix du téléphone et des marchandises dans la boutique de Rebeuss et l’arrêt des bastonnades gratuites.