La situation se dégrade de plus en plus pour Guy Marius Sagna et Cie. D’après les informations de Seneweb, Malick Diallo Biaye vient d’être évacué au Pavillon spécial de l’Hôpital Aristide Le Dantec.

Malick Diallo Biaye c’est celui qui avait piqué des crises suite à la grève de la faim qu’ils avaient entamée. Malheureusement son état s’est encore détérioré en détention.