L’affaire dite des « injures proférées contre un ministre du culte » et qui vaut une détention à l’insulteur public N°1, Assane Diouf, a été vidée hier et jusque tard cette nuit par le tribunal correctionnel de Dakar. Et le célèbre détenu, patron et seul employé de la chaine Doméram TV, qui a fait face au tribunal ne s’est pas débiné outre mesure. Il a réitéré ses griefs aussi bien à l’encontre du chef de l’Etat, Macky Sall, des policiers de Guédiéwaye traités de corrompus comme de Sérigne Bass Abdou Khadre qui serait un copain à lui…

Si l’on suit le procureur de la République, le détenu Assane Diouf sera encore de l’effectif des pensionnaires de la prison centrale de Reubeus pour les quatre prochaines années. Alors qu’il est revenu au représentant du peuple le droit de prendre la parole, le représentant du ministère public a requis 5 années fermes à l’encontre du prévenu Assane Diouf. Et cela, malgré le fait que Me El’hadji Diouf et compagnie se soient acharnés à démontrer la vacuité de ce dossier compromettant -pour l’Etat- que le procureur a tenu à maintenir vaille que vaille devant la barre. Alors que Assane Diouf est poursuivi pour des soit-disants injures à l’encontre du guide religieux, les avocats ont rappelé que jamais Sérigne Bass Abdou Khadre Mbacké n’a porté plainte ni n’a été entendu en qualité de plaignant. Et si l’arrestation de Assane Diouf n’est pas un zèle, pour les avocats de La Défense ça ressemble à un règlement de comptes du parquet dont le chef, Sérigne Bassirou Guèye, n’a jamais été épargné par les insanités débitées par le prévenu dans ses vidées. Pire, alors qu’il est interrogé par le tribunal sur ses prétendues injures qui lui valent sa détention, Assane Diouf a surpris plus d’un en disant: « Sérigne Bass Abdou Khadre est un copain. Et nous sommes allés à plusieurs reprises en boite de nuit. »

Alors qu’il a refusé de reconnaitre avoir insulté le religieux, Assane Diouf a déclaré s’être, simplement, posé la question sur l’origine de la fortune de Sérigne Bass Abdu Khadre. Et pour lui comme pour ses avocats, « cela fait partie du charme de la démocratie. » Tout citoyen a le droit de savoir l’origine de la fortune de ses dirigeants; qu’ils soient religieux ou politiques. «J’ai demandé à Bass Abdou Khadr de nous dire d’où vient ses milliards. Il n’a pas de société, ni une industrie pour devenir en si peu de temps, un milliardaire. Avoir le nom de Mbacké ne signifie pas être un serigne mouride. On est éduqué par Serigne Bara, c’est-à-dire dans la même maison», a-t-il dit. A l’en croire, il a fait des videos privées mais ce sont certains de ses amis qui les ont rendues publiques. Il ajoute qu’il n’a pas de chaîne qui s’appelle « D…TV ».

Comme avec Sérigne Bass Abdou Khadre, Assane Diouf a reconnu et assumé tous ses propos désobligeants à l’encontre du président Macky Sall. Contrairement au guide religieux, les insultes dirigées contre le chef de l’Etat ont été justifiées par le détenu. Et lorsque le tribunal lui a demandé les raisons de tels actes, Assane Diouf a l’a justifié. « Depuis que Macky Sall a trahi le peuple, en amenant son mandat de 5 à 7 ans, il ne méritait plus mon respect. C’est pourquoi j’ai arrêté de me taire et ai décidé de l’attaquer« , a déclaré, prompt, l’insulteur public n°1 du Sénégal. Et, si c’est pour ces insultes qu’il est devant la barre, Assane Diouf n’a rien regretté. Comme il n’a pas manqué de traiter les policiers de Guédiéwaye de « corrompus, de Dom…. »

Face un tel affront fait dans le temple de Thémis, le procureur qui a retenu 4 chefs d’inculpation contre Assane Diouf -trouble à l’ordre public, injures par le biais d’un système informatique, outrage à un ministère de culte et diffamation- a requis 5 ans de prison ferme. Pour le sortir de cette mauvaise posture, Me El’hadj Diouf a décidé de s’en prendre directement au parquetier. Et, lorsque ce dernier a voulu comprendre l’objet des attaques ciblées contre sa personne, l’avocat lui a répondu : «Je vous attaque parce que vous avez attaqué mon client. Vous avez fait un réquisitoire méchant, inhumain et sauvage. Vous avez 0/20. Vous n’avez pas bien travaillé. Les cinq (5) ans requis, c’est de la vengeance. S’ils pouvaient le tuer… Ils se sont réfugiés derrière Bass Abdou Khadre pour régler leur compte. Bilay sokhor amna. Wa yaw Procureur Serigne Bass Abdou Khadre a dit qu’il n’a pas été injurié. C’est quoi le problème ? Assane Diouf a le droit de dire qu’il ne va pas faire le dialogue national. » Kou mér ya xam». Pour ramener tout le monde à la raison, le tribunal s’est retiré tard dans la nuit en renvoyant les délibérés au 8 janvier prochain.