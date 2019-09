Prison de Rebeuss : le journaliste Adama Gaye entame une grève de la faim

Détenu à la prison de Rebeuss pour « offense au chef de l’Etat et atteinte à la Sûreté de l’Etat », le journaliste Adama Gaye a entamé ce lundi une grève de la faim totale pour « protester contre sa détention arbitraire et les conditions inimaginables de son confinement, a-t-on appris de son avocat.

« Adama informe l’opinion nationale et internationale qu’il a décidé depuis ce matin du 9 septembre 2019 d’entamer une grève de la faim totale pour protester contre son maintien en détention arbitraire et les conditions illégales de ce confinement dans les geôles de Macky Sall », a informé son avocat, Me Khoureïchy Bâ sur sa page facebook.

La semaine dernière, le procureur de la République Sérigne Bassirou Guèye s’est opposé une seconde fois à sa demande de liberté provisoire introduite par son avocat, juste après son audition mercredi passé.

L’information sur sa grève de la faim a été aussi partagée par le directeur exécutif de Amnesty Sénégal, Seydi Gassama sur son compte twitter.

