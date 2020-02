Prétendues « ingérences de Macky en Guinée-Bissau » : Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur condamne

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un but – Une Foi——-0——– MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR- COMMUNIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a pris connaissance, avec surprise, d’une note de presse rendue publique le 28 février 2020, et dénonçant de prétendues « ingérences du Président Macky SALL du Sénégal dans les affaires intérieures de la Guinée-Bissau ».

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur rejette et condamne, avec la plus grande fermeté, ces allégations infondées, irresponsables et contraires aux relations de bon voisinage qui ont toujours existé entre les peuples sénégalais et bissau-guinéen.

Fidèle à son attachement aux principes qui guident les relations entre Etats, notamment la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le Sénégal respecte la souveraineté de la Guinée-Bissau et ses Institutions.

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur salue, à nouveau, le bon déroulement de l’élection présidentielle du 29 décembre 2019, comme en ont attesté tous les observateurs du scrutin sans exception, et réitère ses félicitations au Président Umaru Cissoco EMBALO. Fait à Dakar, le 29 février 2020