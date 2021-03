Prétendue arrestation de taupe dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité : une manipulation du gouvernement. (par Abdou Sané ancien député )

La position professionnelle ( neutralité) affichée jusque là par la Section de recherches de la gendarmerie a fini de frustrer un gouvernement qui pense pouvoir soumettre et aliéner tous les segments de l’Etat à ses caprices.S’il a réussi à le faire dans la justice ( au point de se vanter d’avoir mis le coude sur certains dossiers judiciaires et de répéter sans vergogne que tous les Sénégalais ne sont pas égaux devant la loi car il ya certains qui sont intouchables) tel n’est pas le cas dans certains corps d’élite telle notre gendarmerie nationale.

Comme pour exercer une certaine forme de pression et de chantage sur tous ceux qui font preuve de neutralité une idée sordide est en train d’être lancée pour pousser tous ceux qui tiennent à leurs principes de neutralité et de dignité de céder et de faire preuve de zèle contre les partisans de Sonko.

Encourageons nos forces de défense et de sécurité à résister contre toutes ces formes de chantage et de pression pour la sauvegarde de la crédibilité et du rayonnement de notre République devenue aujourd’hui la risée sur la scène internationale.

Résistons énergiquement, résistons encore, élevons toujours la résistance d’un cran car il y va de la survie de notre société contre l’arbitraire. Cette résistance est un acte civique car contribuant à construire durablement la paix et la stabilité de notre société au passé glorieux.

Abdou Sané ancien député