Présidentielle de 2024 : Le plan de Yewwi Askan Wi révélé par Khalifa Sall….

Ils sont partis ensemble aux Locales du 23 janvier dernier et ils seront encore ensemble aux Législatives du 31 juillet. Et pour la présidentielle de 2024 ? Khalifa Sall a révélé les intentions des leaders de Yewi Askan Wi, dont il est le président de la conférence des leaders, pour cette échéance électorale.

«Nous nous sommes dit que d’ici à la présidentielle, nous allons faire front commun, a rappelé l’ancien maire de Dakar dans un entretien avec iTV et IRadio, repris ce mardi dans les colonnes de Bés Bi-Le Jour. Nous l’avons fait aux Locales avec une victoire et nous allons le faire pour remporter ces Législatives. Après les élections, Yewi va demeurer un cadre de concertation et de gestion. Quiconque veut être candidat peut y aller et, au second tour, le mieux placé sera soutenu par tous.»