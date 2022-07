Un Casque bleu sénégalais est décédé et 10 autres ont été blessés, lorsque leur véhicule blindé de transport de troupes a été impliqué dans un accident de la route, avait-on informé hier. Ce mardi 12 juillet, la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée () a apporté de plus amples informations sur ce drame.

À travers un communiqué, elle est revenue sur les faits. «Le lundi 11 juillet 2022, de retour d’une mission opérationnelle à Ogossagou, centre du Mali, un véhicule blindé de type Puma du Detsen 10 s’est accidentellement renversé sur le bas-côté de la route, vers 7 h 15, aux alentours de la localité de Ficko, située à une vingtaine de kilomètres de Sévaré, occasionnant un mort, le soldat de 1re classe Kandji Sadio, matricule 05.06.00375, et 10 blessés, dont un grave», souligne-t-elle.

«Après les secours et soins d’urgence, le blessé grave a été immédiatement évacué par hélicoptère à l’hôpital de niveau 2 du secteur de Mopti. Les neuf autres blessés ont déjà rejoint leur unité et sont mis en observation à l’hôpital de niveau 1 du Detsen 10», note la Dirpa. Par ailleurs, «les armées présentent leurs condoléances les plus attristées et expriment toute leur compassion à la famille éplorée». Pour finir, la Minusma informe qu’elle «rendra les honneurs militaires au défunt à Bamako le 15 juillet. Le transfert de la dépouille à Dakar est prévu le 18 juillet». Pour rappel, le 10e Détachement sénégalais (Detsen 10), fort d’un effectif de 850 militaires, est déployé au Mali depuis février 2021.