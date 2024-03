Présidentielle 24 mars : Une personnalité indépendante attendue au Ministère de l’Intérieur

Suite au rejet du dialogue proposé par le Président Macky Sall, le Conseil Constitutionnel a fixé la date des élections présidentielles au 24 mars 2024, abandonnant ainsi la date initiale du 31 mars. Et des organisations de la société civile de militer pour un ministre de l’Intérieur indépendant.

La nouvelle date Présidentielle sénégalaise est connue depuis hier mercredi. En conséquence, le gouvernement de Amadou Ba a été dissous.

Des organisations membres de Aar Sunu élection, Sursaut Citoyen et Demain Sénégal, qui militent pour des élections transparentes, plaident également en faveur de la nomination d’une personnalité indépendante au ministère de l’Intérieur.

Ces organisations demandent également l’engagement des candidats à réformer les institutions pour une gouvernance démocratique, juste et équitable, en se basant sur le Pacte National de Bonne Gouvernance Démocratique, inspiré des conclusions des Assises Nationales et des recommandations de la CNRI.

Sursaut Citoyen et Demain Sénégal soulignent l’importance de rester mobilisées pour garantir l’application des décisions du Conseil Constitutionnel et éviter toute crise juridique et politique.