Présidentielle 2024 : Talla Sylla se lance dans la cours

Le Ministre Conseiller à la Présidence de la République,Talla Sylla, ancien Maire de Thiès, a décidé de se lancer dans la course à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Pour lui, «il s’agira de décliner son programme devant le peuple seul habilité à élire le Président de la République, pour aller dans le sens du renforcement des acquis construits par le Président Macky Sall».

Talla Sylla, selon qui «l’élection présidentielle est un rendez-vous avec le seul peuple souverain», justifie l’annonce de sa candidature avant que le choix de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ne soit dévoilé, par le fait de «ne pas bafouer les principes d’élégance requis vis-à-vis du camp de la majorité présidentielle». Aussi de souligner : «Je me mets en face des Sénégalais et du monde pour annoncer ma candidature à la présidentielle de février 2024 si Dieu me prête longue vie».

Le ministre conseiller, qui dit «n’être pas dans des querelles de bas étage», remarque que son « seul interlocuteur reste le peuple sénégalais, pour la présidentielle à venir. Mon seul et unique vœu c’est d’échanger avec les sénégalais sur mes ambitions». L’ancien Maire de Thiès a toutefois magnifié «le bilan éminemment positif du Président Macky Sall dans tous les secteurs de la vie nationale».

Aussi de féliciter le Chef de l’État pour sa «décision de ne pas briguer un troisième mandat». Selon lui, «les sénégalais sont satisfaits du travail du Chef de l’État.»