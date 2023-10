Présidentielle 2024: Mame Boye Diao décroche un soutien de taille

Mame Boye Diao, leader de la coalition Diao 2024 « Le Sénégal en mouvement », a déniché une grosse ponte du landerneau politique de la région de kolda et particulièrement de Vélingara. En effet, le jeune cadre contrôleur des impôts, Baity BA, adossé à un grand mouvement » Le PELLITAL » dont il est le coordonnateur local, a décidé de soutenir la candidature de Mame Boye Diao.

Baity a pris ses marques en politique en tant que premier vice-président du conseil départemental de Vélingara, ancien conseiller municipal et candidat aux dernières élections locales. Ayant joué un rôle important dans la mise sur pied du parti RCD de Ibrahima Diawandou Barry dont il a été le trésorier et co-fondateur, le jeune cadre des impôts, Baity BA est aujourd’hui une personnalité politique non négligeable dans le département pour son beau score aux dernières locales.

Porté par des militants et sympathisants convaincus aux principes qui fondent le PELLITAL, Baity BA a fini de gagner le cœur des populations du fouladou qu’il défend avec hargne. Homme d’action, inflexible dans ses positions politiques, connu pour son courage pour avoir soutenu le YAW et participé à la perte de BBY dans la commune de Vélingara lors des législatives de 2022, Baity BA n’est pas en terrain inconnu.

À la surprise générale, ce leader influent de Vélingara a choisi de cheminer avec Elhadj Mamadou Diao tête de file de JUBAANTI SUNU GAAL, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Dans les prochains jours, Baity BA et son mouvement PELLITAL qui signifie » CONVICTION ET ENGAGEMENT » feront une sortie officielle pour dire les motivations de ses nouvelles orientations politiques. Un choix qui vient à son heure d’autant plus que » Sénégal en mouvement » de Mame Boye Diao a déjà installé ses bases sur l’étendue du territoire sénégalais. Il se positionne ainsi, comme un sérieux candidat à la succession du président sortant Macky Sall.