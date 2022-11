Se dirige-t-on vers un impasse politique dans la perpective des élections présidentielles de 2024 ? En tout cas les députés de l’opposition ne veulent pas du ministre de l’intérieur comme organisateur de ces échéances électorales. Loin de l’élégance démocratique du President WADE qui avait, en 2012 confié les élections à une personnalité neutre, le Président Macky SALL n’est pas du genre a cédé a ce genre de pression surtout s’il s’agit de son protégé Monsieur DIOM.

Dans le sillage du vote de son budget, l’opposition a récusé le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome pour l’organisation de l’élection présidentielle de 2024. D’après les députés de l’opposition, Antoine Diome ne doit pas organiser ce scrutin.

Mohamed Ayib Daffé, député de Yewwi Askan Wi a été le premier à prendre la parole pour se défouler sur le premier flic du pays. « Vous êtes désigné, à tort ou à raison, comme l’homme des complots politico-judiciaires. Complot contre Karim Wade qui a échoué. Complot contre Khalifa Sall qui a échoué. Complot contre Ousmane Sonko qui a échoué. Guet-apens électoral contre l’inter-coalition Yewwi-Wallu. Là aussi, vous avez lamentablement échoué, parce qu’elle est à l’Assemblée avec 80 députés », a souligné le parlementaire.

S’adressant au ministre Antoine Diome, le député lâche ces termes : « les élections sous votre magistère sont devenues des sélections orchestrées où la coalition au pouvoir à tous les droits et l’opposition a tous les torts. De par votre zèle partisan et votre brutalité à l’égard de l’opposition et les militants de la démocratie, vous êtes disqualifié pour organiser l’élection présidentielle de 2024 », proteste-t-il.

Ainsi, ces députés de l’opposition exigent un ministre chargé des élections non partisan. « Vous êtes une menace à la stabilité politique et sociale du Sénégal. Vous en êtes vous-mêmes, un risque budgétaire. On doit vous inscrire dans le document sur le registre des risques au même titre que la guerre russo-ukrainienne que la Covid-19. Voilà les multiples raisons qui font que nous n’allons pas voter ce budget. Puisque nous n’allons pas voter un budget qui va servir à réprimer l’opposition, à mater les combattants de la démocratie, étouffer des journalistes, réprimer les sénégalais.».

Son collègue député Barra Gaye aborde dans le même sens, il a aussi disqualifié Antoine Diome pour l’organisation de l’élection présidentielle. « Vous faites partie d’un parti politique, par conséquent, vous ne pouvez pas organiser une élection présidentielle libre et transparente. Je demande à tous les membres de l’opposition de prendre leur responsabilité pour que vous n’organisiez pas ce scrutin en 2024 », soutient le maire de la commune de Yeumbeul.