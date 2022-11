Aliou Cissé : ” on va jouer à la mémoire de Papa Bouba Diop”

En conférence de presse d’avant-match, Aliou Cissé a voulu se départir de toute forme de pression autour de cette rencontre capitale malgré l’obligation de victoire. L’entraîneur des Lions espère que l’enjeu ne tuera pas le jeu et que ce match permettra à cette génération de passer un nouveau cap.

« On parle beaucoup de pression mais je pense que c’est surtout de la motivation. Concernant Bouba, vous connaissez les rapports qu’on avait, c’est un frère d’armes. On a vécu des moments exceptionnels. Á un moment donné, on a plus vécu ensemble avec lui qu’avec nos familles. Que la terre lui soit légère, nous prions et présentons nos condoléances à toute sa famille ».