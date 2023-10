Présidentielle 2024 : Boubacar Kamara demande le “report consensuel” du scrutin

Le leader du Parti pour la construction et la solidarité (Pcs)/Jengu Tabax, Boubacar Kamara appelle à un report consensuel de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Pour lui, «le Sénégal ne peut pas supporter une élection présidentielle dans quatre mois». Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’opposant politique déclare que «la situation de tension» qui prévaut dans le pays ne permet pas l’organisation d’une élection présidentielle démocratique et transparente.

L’ancien Secrétaire général du ministère des Infrastructures, a fait cette déclaration dans une vidéo de deux minutes publiée sur ses réseaux sociaux. «Je pense qu’au regard de la situation politico-sociale, il y a plus urgent pour le Sénégal qu’une élection. Ce qu’il faut, c’est de travailler à faire revenir le calme dans le pays. C’est pourquoi j’ai pensé que dans ces conditions, il n’est pas raisonnable d’exclure le report consensuel de l’élection présidentielle. Si nous sommes justes et nous regardons la réalité en face, on comprend que dans ces conditions il n’est pas possible d’aller vers une élection présidentielle sans qu’il ait des problèmes dans le pays. Et il faut éviter au pays d’entrée dans une spirale négative de laquelle il sera très difficile de sortir. Ma conviction est que le Sénégal n’est pas prêt (…), confie t-il.

Pour lui, avec cette crise politique, on risque de se retrouver avec des camps qui vont se tirailler et ça risque d’exploser. « Pour éviter cela, il faut que nous nous parlions, il faut que chacun sache qu’il n’est pas possible de duper l’autre. Mais surtout nous devons consolider nos institutions. Nous devons travailler à faire revenir un vrai calme, à faire revenir la paix pour permettre à la justice de pouvoir travailler sereinement», préconise l’opposant qui invite les uns et les autres à «travailler pour aller vers une élection inclusive, que tout le monde qui veut participer puisse le faire».

D’ailleurs, assure Boubacar Kamara, «ce n’est qu’à partir de là que celui ou celle qui va remporter l’élection pourra avoir une belle victoire».

L’ancien Directeur général des Douanes sénégalaises invite ainsi les acteurs politiques à prendre langue pour aller vers un report consensuel du scrutin dont le premier tour est prévu dans moins de quatre mois.