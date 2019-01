Présidentielle 2019 : Tirs groupés de l’opposition contre Macky Sall

La publication de la liste provisoire des candidats devant prendre part à la présidentielle a réveillé, selon Les Échos, les velléités de combat de l’opposition, des universitaires et de la Société civile. Pour ne pas dire les mettre purement et simplement en ordre de bataille.

Du Pr de droit constitutionnel Ngouda Mboup à l’expert en droit électoral Yaya Niang, en passant par Me Demba Ciré Bathily, Me Khoureïchi Bâ, ils sont unanimes : l’élimination de Khalifa Sall et Karim sont un «complot judiciaire» et un «banditisme de haut vol».

Le mandataire de Taxawu Senegaal et de l’ex-maire de Dakar, Babacar Thioye Bâ, ne dit pas autre chose. Idem pour Bougane Guèye Dany de Gueum Sa Bop, Oumar Sarr du Parti démocratique sénégalais (Pds) ou encore Thierno Bocoum du mouvement Agir.