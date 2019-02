Présidentielle 2019 : Me Wade démarre sa campagne aujourd’hui et ignore les conseils de Condé

Maître Wade revient de Conakry avec un petit fléchissement de sa posture. Il va sillonner le pays ce mardi en commençant par la région de Saint- louis mais il s’engage à « saboter la présidentielle sans violence ».

Pourtant avec son voyage de 48 heures en Guinée Conakry, tout le monde pensait que Me Wade allait revenir sur sa position de durcir le ton face au régime de Macky Sall, puisque Alpha Condé lui aurait conseillé de revoir ses menaces qui risquerait d’installer l’instabilité au Sénégal et dans la sous-région. Mais Me Wade décidément ne s’est pas transformée en alizée, il est devenu le même Ouragan qui va secouer aujourd’hui la zone nord du Sénégal.