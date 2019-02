Présidentielle 2019 : Idy 2019 enrôle la « Karimiste » Maïmouna Bousso

L’idée de boycotter la présidentielle agitée par Me Abdoulaye Wade n’enchante pas tous les membres du Parti démocratique sénégalais (Pds). Et, il ne se passe plus un jour sans que des gens aillent à contre-courant de cette volonté affichée du pape du Sopi. Le dernier exemple en date est la « Karimiste » Maïmouna Bousso qui a décidé de rallier la coalition dirigée par Idrissa Seck.

En conférence de presse hier, elle a indiqué qu’elle ne reniait pas ses convictions et n’est pas, non plus, dans une dynamique allant dans le sens d’abandonner le combat. Mais, relate Les Échos dans sa parution de ce mardi, Maïmouna Bousso estime qu’il faut aller voter en masse contre Macky Sall. Tout de même, elle invite l’opposition à créer un front contre la fraude.