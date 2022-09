La première session extraordinaire De l’Assemblée nationale s’est terminée hier sur une note calme, avec l’installation du bureau des commissions stratégiques dont celle chargée des finances et du contrôle budgétaire dirigée par Seydou Diouf. La commission de développement rural avec le maintien de Cheikh Seck à la présidence. Abdou Mbow hérite de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains qui était dirigé par feue Dieh Mandiaye Ba. La commission de culture et de la communication est dirigée par le Maire de Diourbel, Malick Fall. Sera Ndiaye qui était secrétaire élue lors de la 13e Législature, est désormais présidente de la commission de la santé population et affaire sociale.

La fameuse commission comptabilité et contrôle est dirigée par Mamadou Woury Baila Diallo, Maire de Velingara et la commission de la défense et Sécurité est revenue à Abdoulaye Baldé.

Pour la coalition Yewi Asknawi, c’est la commission de l’aménagement du territoire de l’urbanisme des infrastructures et des transports dirigée par Bassirou Goudiaby. La commission énergie et des ressources minérales dirigée par Abass Fall de Pastef. Ababacar Mbengue de Taxawu Sénégal a hérité de la présidence des Sénégalais de l’extérieur Affaires étrangères.

La tête de liste de Yewi Askanwi, Oumar Sy dirige la commission de L’éducation jeunesse sports et loisirs et la commission des délégations est sous la présidence de Mouhamed Aib Daffé.

Les deux commissions restantes sont revenues à la coalition Wallu Sénégal. Mady Danfakha pour la commission des affaires économiques et Rokhaya Diouf pour celle du développement durable et de la transition écologique.

Avec Les Échos