Présidence de l’Assemblée nationale : Khalifa Sall appelle Wade pour la candidature de Barth, Gorgui dit niet !

À quelques heures de l’installation de la nouvelle assemblée nationale, les tractations au sein des coalitions s’intensifient. Dans l’inter-coalition Yewwi-Wallu, les leaders sont dans des négociations profondes.



Le président Abdoulaye Wade avait donné son feu vert pour le choix de Mamadou Lamine Thiam à la tête de la présidence de l’Assemblée nationale. Un choix qu’il a motivé de par son expérience parlementaire mais aussi, de par son parcours. Il avait été rejoint par les membres de la coalition dans cette décision. Mais cela ne semble pas être un choix approuvé par les camarades de la coalition Yewwi Askan Wi.

En effet, après avoir voulu une audience avec Me Wade, Khalifa Ababacar Sall a finalement appelé l’ancien président sénégalais et non moins personne morale de la coalition Wallu Sénégal, pour lui faire part de son souhait de voir Barthélémy Dias être le prochain président de l’Assemblée nationale, apprend une source à Dakaractu. Cette dernière, de faire savoir que Abdoulaye Wade s’est catégoriquement opposé à cette proposition de l’ancien maire de la ville de Dakar.

Une information qui risque, dans les prochaines heures, de faire tache d’huile…