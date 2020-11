Présidence CAF : Me Augustin Senghor confirme sa candidature !

“Je vous confirme que ma candidature au poste de Président de la CAF a été effectivement déposée le même jour au Caire et me permet de pouvoir annoncer sous réserve du résultat du contrôle d’éligibilité exercé par les organes compétents que je suis candidat pour diriger la CAF dans les 4 prochaines années menant à l’horizon 2025″, a-t-il annoncé, ce lundi, au siège de la FSF, lors d’un point de presse.

Selon le patron du football sénégalais, cCette décision est la conséquence d’une conjonction de différents facteurs”, a précisé Augustin. “Tout d’abord un grand nombre de Présidents de Fédération m’ont sollicité avec beaucoup d’insistance durant les jours précédant cette date limite pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l’instance dirigeante du football continental. Je dois dire que je n’ai pas été insensible à cette marque de considération et de confiance de mes pairs africains”, a-t-il ajouté.

“Je suis en mesure de répondre aux fortes attentes placées en moi”

“Il est bon de rappeler que bien avant cela, il est souvent arrivé que des acteurs du football africain me suggèrent d’envisager et de me préparer à une telle candidature.

Le contexte actuel au sein de l’institution aidant, les sollicitations se sont multipliées et sont devenues plus pressantes au fur et à mesure que le terme du délai de dépôt des candidatures se rapprochait”, a indiqué le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Macky Sall et Matar Ba consultés

Il a par ailleurs fait savoir qu’il a eu le soutien des membres de la FSF et des autorités étatiques du Sénégal. “Lors de notre dernière réunion en date du 05 novembre 2020, les membres du Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football m’ont fortement recommandé de postuler à la fonction suprême de Président de la CAF si l’opportunité se présentait.

J’exprime toute ma gratitude aux membres du Comité Exécutif qui ont toujours exprimé le souhait de me voir un jour au sommet du football africain. C’est le même sentiment que j’éprouve pour les nombreuses Fédérations sœurs du continent qui m’ont sollicité pour cette candidature.

Consultées, les plus hautes autorités de mon pays, le Sénégal, m’ont aussi donné leur feu vert. J’adresse à ce propos mes sincères remerciement à son Excellence le Président Macky Sall et à Monsieur Matar Ba, ministre des sports pour leur soutien hautement apprécié qui a permis de hisser le Football Sénégalais au rang des meilleurs en Afrique et qui sera certainement déterminant dans ce nouveau défi qui permettra de désigner celui qui va présider aux destinées de la CAF.

Ainsi, ai-je finalement décidé de me porter candidat à la présidence de la CAF avec la ferme conviction que je suis en mesure de répondre aux fortes attentes placées en moi”, a conclu Augustin qui affrontera Ahmad Ahmad (candidat à sa propre succession en dépit de sa probable disqualification), l’ivoirien Jacques Anouma, le sud-africain Patrice Motsepe et le mauritanien Ahmed Yahya, également en lice.

L’élection aura lieu le 12 mars 2021, à Rabat.