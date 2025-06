Première historique : la Commission comptabilité et contrôle présente son rapport devant l’Assemblée nationale

Ce lundi 23 juin 2025, on retiendra que c’est pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, que la Commission comptabilité et contrôle présente un rapport à l’Assemblée nationale du Sénégal, dixit le super député (« Gulett, gulett », a-t-il répété en wolof ; « C’est historique », a-t-il dit en français).

Ce rapport, disponible depuis le 29 avril, a accusé du retard dans sa présentation et son exploitation. Cela est dû à plusieurs contraintes : décès d’un parent proche du président de la commission, absence de certains députés partis en mission à l’étranger, d’autres engagés dans des travaux de commission très intenses. La dernière date retenue (vendredi 20-06-2025) était annoncée depuis le mardi 17 à tous les membres de la commission, mais on était confronté à un problème de salle, et la quasi-totalité des membres subissait une formation à la Commission santé.

Nous, membres présents, avons félicité la commission en général, et le président en particulier. Thierno Alassane Sall, après avoir salué le travail abattu, a réaffirmé son souhait de voir la commission réussir, ainsi que toute l’Assemblée nationale (aammiine).

Nous avons tous apprécié globalement le rapport, tout en faisant des recommandations sur le rapport final.

Il faut aussi noter que, dès l’installation de la commission, le président de l’Assemblée nationale avait manifesté son souhait et sa disponibilité d’accompagner cette commission.

Nous félicitons le président Malick Ndiaye, à travers les services de la questure, de la comptabilité et de la trésorerie de l’Assemblée nationale.

Jubb, jubbal, jubbanti.

Honorable Maimouna Dieng

Députée, 15ᵉ législature

Membre de la Commission comptabilité et contrôle