Le Premier ministre Ousmane Sonko reçoit le PDG de ALEF Education pour renforcer la coopération dans le domaine de l’éducation numérique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu en audience, ce mardi, M. Geoffrey Alphonso, Président-Directeur Général de ALEF Education, un groupe émirati spécialisé dans les solutions technologiques appliquées à l’éducation.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du partenariat établi entre ALEF Education et le Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal, en vue de soutenir les efforts de modernisation et de digitalisation du système éducatif sénégalais. Selon les services de la Primature, ce partenariat stratégique vise à introduire des outils numériques innovants dans les établissements scolaires, à améliorer les pratiques pédagogiques et à favoriser un accès élargi à une éducation de qualité. L’ambition affichée est de construire une école plus inclusive, en phase avec les enjeux contemporains de l’apprentissage.

Un accent particulier est mis sur l’intégration des écoles coraniques dans ce processus de digitalisation, dans le respect des spécificités culturelles et religieuses. Il s’agit d’un volet important du projet, qui cherche à concilier les savoirs traditionnels avec les opportunités offertes par les technologies éducatives modernes.

La rencontre entre le chef du Gouvernement et le PDG de ALEF Education traduit une volonté commune de promouvoir l’innovation dans le secteur éducatif, en mobilisant l’expertise internationale au service des priorités nationales.