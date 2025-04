C’est un coup de tonnerre qui a été entendu hier dans le ciel de la région méridionale du Sénégal. Et ce bruit, qui a fait le tour du milieu mondain de Tambacounda, a fait échos de l’arrestation de Mamadou Ba. Président de la ligue régionale de football, l’homme est aussi le président du comité de gestion des mutuelles de santé de Tambacounda et dernier chef de protocole de Mamadou Oumar Baldé, le dernier gouverneur de Thiès.

Mamadou Ba est en garde à vue. Il est a été arrêté hier par les policiers du commissariat de Tambacounda. Et, à en croire des sources judiciaires locales, “au rythme des découvertes, il risque le mandat de dépôt.” Avant d’en arriver à mettre la main sur ce baron local du milieu sportif, les limiers de Tambacounda -qui ont exécuté un sois-transmis du procureur de la République-, avaient entendu une premier fois le patron du football local et l’avaient laissé en liberté.

Et, c’est lors du second round de ce combat qui s’annonce désormais épique entre les travailleurs de la santé et Mamadou Ba que ce dernier a été arrêté. Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, “ce sont les acteurs de la santé qui ont saisi le procureur pour réclamer plus de lumière sur les zones d’ombre entourant la gestion des fonds de la mutuelle. Et cette cagnotte serait estimée à plus de 230 millions de F CFA. ”

Notable incontournable de la région et homme influent de la classe politique locale, memble influent de l’APR, le patron du monde sportif de Tambacounda est aussi un proche de l’ancien gouverneur de Thiès, Mamadou Oumar Baldé. D’ailleurs, dans le cadre d’une enquête menée par Kéwoulo dans le dossier du scandale des 11.815 hectares octroyés de manière nébuleuse, son nom est apparu sans que l’on ne sache le rôle exact qu’il a joué dans cette attribution qui ne cesse de faire du bruit dans la zone.

Pour rappel, c’est la moitié de la superficie de la commune de Bala qui a été livrée à un seul homme d’affaire: Mamadou NDiaye, le patron de l’eau en bouteille, SEO. D’ailleurs, selon de nombreuses sources, “il est possible que ce dossier foncier de Bala puisse revenir sur la place publique à la suite de cette arrestation.” En attendant de connaitre la suite que le procureur décidera de donner à cette affaire, Kéwoulo a appris qu’une patrimoniale a été ordonnée pour saisir tous les biens immatriculés au nom de Mamadou Ba.