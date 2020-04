Pr Seydi à Ziguinchor : « Le service de réanimation n’est ni fonctionnel, ni construit selon les normes »

Le Professeur Moussa Seydi qui est en tournée dans les centres de traitements de patients atteints de Covid-19, a donné des nouvelles sur l’état de santé des patients internés au centre de traitement de Ziguinchor. Pour la blouse blanche, la seule préoccupation est le service de réanimation qui selon lui n’est pas fonctionnel.



« Les patients sont correctement pris en charge et on ne s’inquiète pas de leur état de santé. Les médecins font leur travail de la meilleure manière possible mais j’ai constaté quand même qu’il y a quelques petits problèmes au niveau des équipements. Je peux donner l’exemple du service de réanimation qui n’est pas fonctionnel, qui n’est pas construit selon les normes alors que quand on gère ce gendre de maladie on doit prévoir le pire », a déploré Moussa Seydi.



« Donc, il faut être capable de prendre en charge tous les types de patients. J’insisterai surtout à ce niveau auprès du professeur Bèye qui est le responsable de la partie de réanimation au niveau du Sénégal, au niveau du ministre de la Santé. C’est peut-être la seule fausse note que j’ai constaté. Globalement je suis satisfait. Il s’agit maintenant de mettre le focus sur la prise en charge éventuelle des cas graves qui nécessitent une incubation, une réanimation lourde », dit-il.