Poutine se dit prêt à « faciliter » l’exportation du blé ukrainien

La tension fait, peu à peu, place au dialogue. Durement sanctionné par la communauté internationale suite au lancement d’une opération militaire en Ukraine, la Russie avait décidé de bloquer l’exportation des céréales d’Ukraine via la mer noire. Une situation qui a contribué à exacerber la crise économique mondiale. Ce dossier a trouvé une issue favorable en grande partie grâce au Président Turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait endossé le costume de médiateur.

Au cours du sommet entre la Russie, l’Iran et la Turquie, le Président Vladimir Poutine est allé plus loin dans ce processus de relance des activités de commerce international. « Nous faciliterons l’exportation des céréales ukrainiennes, mais en partant du fait que toutes les restrictions liées aux livraisons aériennes à l’export des céréales russes soient levées », a affirmé le président russe. Et il précise : « Nous nous étions entendus depuis le début sur ce point avec les organisations internationales. Mais personne n’a pris la responsabilité de finaliser tout cela, y compris nos partenaires américains. »

Le chef du Kremlin reconnaît, toutefois, quelques avancées : « Les restrictions sur les livraisons d’engrais russes sur le marché mondial ont été levées par les Américains, dans la pratique », a-t-il précisé en ajoutant : « S’ils veulent sincèrement améliorer la situation sur les marchés mondiaux alimentaires, j’espère qu’il en sera de même concernant les exportations de céréales russes ». La Commission européenne, quant à elle, a proposé aux États membres de débloquer « certains fonds » de banques russes gelés par les sanctions de l’UE pour aider la reprise du commerce des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais. Actuellement, la quantité de céréales ukrainiennes destinées à l’exportation et bloquées en Ukraine serait de l’ordre de 20 à 25 millions de tonnes mais pourrait atteindre 70 à 75 millions de tonnes à l’automne.